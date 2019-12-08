ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.

ونُقل عن الخطيب قوله إنه "نتيجة اللقاءات والمشاورات تم التوافق على أن الطائفة السنية بعائلاتها ومرجعياتها تسمي سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وأضاف الخطيب، بعد اجتماع مع مفتي لبنان، أن هناك توافقا على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.

وتابع "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان، وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة".

ويعد الخطيب آخر مرشح ينسحب من معركة رئاسة الحكومة بعد عزوف الحريري ومحمد الصفدي وبشارة مرهج.