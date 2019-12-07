وتعود القضية إلى أبريل 2016، عندما هاجم المدانون قوة شرطية وقتلوا 3 من عناصرها في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فقد كان رجال الشرطة عائدين إلى منازلهم عندما جرى إبلاغهم بوجود "بلطجية" يسرقون الناس تحت تهديد السلاح.

وفتح أحد عناصر الشرطة النار على الجناة، فيما رد هؤلاء بإطلاق وابل من الأعيرة النارية مما أدى إلى مقتل الثلاثة، ولاذ الجناة بالفرار من المكان.