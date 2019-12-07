وقال مصدر في التيار إن "طائرة مسيّرة استهدفت فجر السبت بقذيفة هاون منزل الصدر في النجف".

وأضاف المصدر لـ"فرانس برس"، أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي للمنزل.

لكن الصدر، وفقا لمصادر عدة، لم يكن داخل منزله وقت الهجوم، حيث إنه موجود في إيران حاليا.

وبعد الهجوم، دعت قيادات في التيار الصدري إلى "تظاهرة مليونية" في الموقع "مع الالتزام بالسلمية والنظام والقانون".

وكان الصدر من أوائل المطالبين باستقالة حكومة عادل عبد المهدي مع بدء الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة.