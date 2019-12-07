وكان الجيش العراقي قال، الخميس، إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة، التي تستضيف قوات أميركية، وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية، أو مادية، جراء الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في تصريح للصحفيين: "نحن ننتظر كل الأدلة.. لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".

وسقطت 5 صواريخ الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أميركية أيضا في محافظة الأنبار بغرب العراق، دون سقوط ضحايا.