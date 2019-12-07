لكن الوزير لم يستبعد في تصريحات للصحفيين إجراء عمليات إحلال للقوات أو حتى زيادات محدودة في المستقبل.

وقال خلال سفره لحضور منتدى في مكتبة ريغان بكاليفورنيا "لكن لا شيء فيما يخص العدد، 14000، هذا تقرير خاطئ تماما".

وأضاف "كل قائد يرغب في المزيد والمزيد من الإمكانات أينما كان. لكن حاليا نعتقد أن لدينا قدرات كافية على الساحة لردع من نريد أن نردعه".

وأوضح أن يراجع الطلبات بانتظام لكن شدد على أنه "في الوقت الراهن لا يوجد طلب بنشر 14 ألف فرد".

وتصريحات إسبر بشأن المسألة هي الأكثر تفصيلا منذ نفت وزارة الدفاع الأميركية بقوة يوم الأربعاء تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن الولايات المتحدة تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف عسكري إضافي إلى المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل حوالي 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط منذ مايو مدعومين بقاذفات وأفراد من الدفاع الجوي لردع سلوك إيران الاستفزازي.

وانفتاح وزارة الدفاع على نشر قوات إضافية ليس مفاجأة، نظرا للتخطيط المتواصل الذي يهدف إلى التصدي لاحتمال تصاعد حدة التوتر مع إيران التي تعاني من العقوبات الأميركية والاحتجاجات.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك يوم الخميس إن قوات الأمن الإيرانية ربما تكون قد قتلت ما يربو على 1000 شخص منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر ، فيما قد يمثل أشد الاضطرابات دموية منذ الثورة الخمينية عام 1979.