وقال خلف في حديث لقناة العراقية الرسمية، إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور شمالي العاصمة".

وأشار إلى أن "الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات".

وعلى جانب آخر، نفت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق من الجمعة، حدوث حالات اعتداء وقتل في الأماكن التي تشهد تظاهرات واحتجاجات.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا في بيان، إن "بعض الوكالات نشرت خبرا مزيفا باسم وزارة الداخلية، مفاده الإعلان عن توثيق حالات قتل واعتداء في ساحات التظاهر".

وأردف: "في الوقت الذي ننفي هذا التصريح فإننا نحذر من التطاول والتجاوز بالإساءة ونسب بيانات وتصريحات غير مصرح بها، كما نحتفظ بحق الرد القانوني".

ويشهد العراق منذ أسابيع عدة احتجاجات شعبية، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف، حسب إحصاءات منظمات حكومية محلية ودولية.

وأدت الحركة الاحتجاجية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل أيام، فيما يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد بإشراف هيئة مستقلة ونزيهة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية.