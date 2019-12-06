وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت المصابيْن إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثمان القتيل إلى الطب العدلي"، مشيرا إلى العبوة الناسفة كان موضوعة على جانب طريق رئيسي في بنجا.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كركوك تتمتع باستقرار نسبي، غير أنها تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بعبوات ناسفة تسفر في بعض الأحيان عن وقوع خسائر بشرية او مادية.

وتشهد مناطق مختلفة من العراق، لا سيما بغداد ومدن الجنوب، احتجاجات شعبية واسعة أدت بحسب بعض الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو 19 ألف آخرين.

وأدت تلك الاحتجاجات حتى الآن إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، لكن المتظاهرين يطالبون بانتخابات تشريعية مبكرة وفق قانون جديد وبإشراف هيئة مستقلة تتمتع بالنزاهة، والإسراع بمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين به.