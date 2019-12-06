وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن أبو دياك سيوارى الثرى في الأردن بناءً على طلب ذويه، مشيرة إلى أن تسليم الجثمان، جاء بعد متابعة الأمر مع السلطات الإسرائيلية.

والأسير الفلسطيني من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ويحمل أيضا الجنسية الأردنية.

وكان أبو دياك (36 عاما) فارق الحياة أواخر نوفمبر الماضي، متأثرا بمرض السرطان، الذي أصابه عام 2015، وتدهورت حالته كثيرا في الأشهر الأخيرة.

وزجت إسرائيل بأبو دياك في سجونها صيف عام 2002، وكان عمره حينها (18 عاما)، وقضت محكمة إسرائيلية بسجنه مدى الحياة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد قضى 5 أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري في سجون إسرائيل، بسبب ما يقول إنها سياسات "التعذيب وسياسات القتل البطيء أو الإهمال الطبي".

ويقول النادي إن 222 فلسطينيا قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.