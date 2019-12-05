وأفاد بيان الداخلية المصرية، بأن الإرهابيين قتلوا أثناء قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة في المنطقة.

وأضاف البيان، أنه جرى العثور على قنبلتين يدويتين وسلاحين آليين وكمية من الذخيرة، بحوزة الإرهابيين.

وكانت السلطات المصرية، قد أعلنت مقتل مجموعة إرهابيين في المنطقة نفسها، خلال سبتمبر الماضي، أثناء استعدادهم لشن هجوم ضد نقاط للشرطة والجيش.

وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات، متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في محافظة شمال سيناء.