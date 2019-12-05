وستكون المناظرة تحت عنوان "الطريق إلى التغيير"، وستناقش 4 مواضيع خلال المناظرة تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل المترشحين.

ويملك كل مترشح الحق في الإجابة على السؤال في أقل من دقيقتين، وسيكون هناك سؤال أخير يتم طرحه على كل مترشح حول تطلعات الشعب الجزائري، ويمكن الإجابة عليه في ظرف 3 دقائق.

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد اختارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإدارة المناظرة 4 صحفيين.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواضيع التي سيتم طرحها على المترشحين وهي: المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربية والتعليم، الصحة، السياسة الخارجية.