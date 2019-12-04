وأكد شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" اندلاع اشتباكات بين الميليشيا المحاصرة للوزارة وميليشيا أخرى قدمت إلى الموقع.

وبحسب مصادر إعلامية ليبية، فقد تم تهريب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي من مبنى مقر رئاسة الوزراء المقابل لوزارة المالية بعد وصول هذه الميليشيا.

وقالت مصادر إن الميليشيا حاصرت مبنى رئاسة الوزراء لعدة ساعات، وسرقت ثلاث سيارات مصفحة ثم انسحبت.

كما اندلعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع ومجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، يشن منذ أبريل حملة عسكرية لمحاولة انتزاع السيطرة على طرابلس من الميليشيات.