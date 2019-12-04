وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الآلاف من الطلاب يتظاهرون في البقاع شرق لبنان وطرابلس شمالا، وأمام وزارة التربية في بيروت.

وتظاهر طلاب الجامعة اليسوعية في بيروت اعتراضا على عدم التساهل في دفع الأقساط الجامعية، وتخفيض رواتب الأساتذة في الجامعة.

ونجح الطلاب بتعطيل الصفوف الدراسية في الكلية للاعتصام والاعتراض.

ويرفع الطلاب شعار الغلاء بالأسعار وطريقة تعاطي بعض إدارات المدارس والجامعات، إضافة إلى الفساد السياسي والمالي وعدم تلبية مطالب الشارع منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الـ17 من اكتوبر الماضي.

وتتواصل أيضا الاحتجاجات في مدينة صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل لبنان، وفي عدد من المناطق الآخرى.