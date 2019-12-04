وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن أمر القبض ومنع السفر في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي عن صدور 3 أوامر "استقدام" بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خلفية تهمة تعمّد الإضرار بالمال العام، ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

وأصدرت الهيئة، الثلاثاء، أوامر "استقدام" بحق وزير سابق ومسؤول كبير على خلفية "مخالفات"، وذلك استنادا لقانون العقوبات العراقي.

وكشفت الهيئة أنها صدرت أوامر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".