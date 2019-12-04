وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن غريفيث عقد لقاء مع السفير الصباح ناقش فرص السلام في اليمن.

وعبر غريفيث في اللقاء عن تقديره لدور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة.

ويقوم المبعوث الأممي تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية ضمن المساعي الرامية إلى للوصول لتسوية سياسية تضمن إيقاف الحرب في اليمن بعد انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في سبتمبر 2014.

يشار إلى أن الكويت كانت قد استضافت في العام 2016 مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين استمرت لأشهر، بهدف حل الأزمة بين الطرفين، من دون إحراز تقدم فعلي.