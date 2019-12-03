وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية عبر حسابها على تويتر "إن قوة من الشرطة بمحافظة كركوك تمكن من القبض على الإرهابي الملقب "أبي خلدون" في إحدى الشقق بمنطقة واحد آذار".

وأضافت أن الإرهابي الذي قبض عليه كان يحمل أوراق مدنية مزوة، ويعد أبوخلدون من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم."

وتأتي عملية القبض على الداعشي أبي خلدون بعد أكثر من شهر على مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أميركية في شمال غربي سوريا نهاية أكتوبر الماضي.