وجاء في بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، أنها تدين بشدة "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستوطنة استعمارية جديدة، في قلب مدينة الخليل".

واعتبر الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين أن هذا القرار التصعيدي يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، داعيا المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي "إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدا لسياسات الاستيطان الإسرائيلي التي من شأنها تقويض جهود حل الدولتين".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني الجديد نفتالي بينيت، وفي خطوة تصعيدية، أمر المسؤولين بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن بينيت وجه تعليمات إلى الإدارة المعنية في الضفة الغربية "بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة"، الواقع في شارع الشهداء في الخليل.

وقال بيان الأحد إن مشروع البناء الجديد "سيضاعف عدد السكان اليهود في المدينة"، إذ يقيم فيها حاليا نحو 800 مستوطن تحت حراسة عسكرية مشددة ووسط 200 ألف فلسطيني.