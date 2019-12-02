ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.

كما أعلن عن فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

ووضعت السلطات استراتيجية لمواجهة حوادث السير وتشديد المراقبة، خصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات، أسفر عن 42 قتيلا في سبتمبر 2012.