وقال الدفاع المدني الأردني في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن الحريق الذي وقع في منزل من صفيح أدى إلى إصابة 3 آخرين.

وأوضح أن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة له في محافظة البلقاء "تعاملت مع حريق شب في المنزل الذي تسكنه عائلتين تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية".

وقال إن فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن الضحايا هم 8 أطفال وأربع نساء ورجل واحد".

ونقلت عن مسؤول في الدفاع المدني أن المؤشرات الأولية للحريق تشير إلى أنه ناجم عن تماس كهربائي.

من جهته، قدر رئيس اتحاد مزارعي منطقة وادي الأردن غربي البلاد، عدنان خدام "عدد العمالة الباكستانية العاملين في هذا القطاع بحوالى 25 الى 30 ألف شخص"، بحسب "فرانس برس".

وبدأ توافد العمالة الباكستانية على الأردن في ستينيات القرن الماضي، ويتركز عملها في المزارع الموجودة في الأغوار.