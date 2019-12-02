وشهد الاجتماع الأول، الذى انعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف نوفمبر الماضي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، اقتراحات الدول الثلاث بشأن السد.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي التزام القاهرة بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الجميع راضيا، بأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إلحاق أي ضرر بهما.

وأشار عبد العاطي إلى أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون من الشعب المصري.

وأوضح أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حتى يناير المقبل.