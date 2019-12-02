والتسجيلات التي سيتم إجراء التحقيق بشأنها هي الخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.

وذكرت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام أن النيابة العامة ستعلن كل التفاصيل عن الواقعة ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات، وفق ما نقل موقع "جريدة الشروق".

يذكر أن نيابة قصر النيل بوسط القاهرة، أمرت بدفن جثة طالب لقي مصرعه بعد أن ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، مساء السبت، لمروره بحالة نفسية سيئة، واستعجلت تحريات المباحث بشأن الواقعة، كما استدعت أسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتوفي، 21 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، صعد بصحبة صديق له إلى أعلى برج القاهرة مساء السبت، ثم غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة منذ شهور، مما دفعه على ما يبدو في الانتحار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا بمصرع شاب قفزا من أعلى البرج، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.

وافتتح برج القاهرة عام 1961، ويبلغ ارتفاعه 187 مترا، ويحيط سور بشرفته الدائرية، إلا أنه يمكن تجاوزها قفزا لذوي اللياقة البدنية المرتفعة.