ويأتي ذلك مع توجه متزايد نحو اجراء انتخابات هي الثالثة في إسرائيل منذ أبريل الفائت، مع اعتماد وزير الدفاع نفتالي بينيت بقوة على أصوات المستوطنين في الاقتراع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنّ بينيت وجه تعليمات الى الإدارة المعنية بالضفة الغربية "بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة".

وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعا نابضا يؤدي لموقع مقدس يعتقد أن النبي إبراهيم دُفن فيه.

لكنّ الشارع بات الآن مغلقا في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارا بفتحه أمام حركة المرور.

وتشكل المدينة نقطة ساخنة للاشتباكات بين الطرفين. والسبت، قتل فلسطيني بنيران جنود اسرائيليين خلال مواجهات في قرية بيت عوا (اكرر بيت عوا) قرب مدينة الخليل.

ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة ووسط 200 ألف فلسطيني.

وقال بيان الأحد إنّ مشروع البناء الجديد "سيضاعف عدد السكان اليهود في المدينة".

وتأتي الخطوة وسط اضطراب سياسي في إسرائيل بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في أابريل وفي سبتمبر بدون فوز حاسم.

ولم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف.

وفي اجتماع الحكومة الاسبوعي الأحد، تعهد نتانياهو بتقديم 40 مليون شيكل (11,5 مليون دولار) لتحسين الخدمات الأمنية في المستوطنات.