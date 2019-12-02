وحسب المصدر، فإن المدعي العام وجه لـ"كونستانتين كوتوف" تهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وقال المصدر إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام القانون.

كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا للقانون، وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة.

وكانت السلطات الأردنية أقلت القبض في أواخر أكتوبر الماضي القبض على إسرائيلي تسلل إلى المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقالت الخارجية الأردنية حينها إن إنه تم التحفظ على كونستانتين، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.