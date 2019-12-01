من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته العاملة بالقرب من قرية بيت عوا في منطقة الخليل، رصدت ثلاثة مشتبه فيهم يرمون الزجاجات الحارقة المشتعلة باتجاه سيارة إسرائيلية.

وأضافت أن قوات الجيش ردت بإطلاق النار وتم رصد إصابة أحد المشتبه فيهم، بينما تم اعتقال المشتبه فيهما.

وفي قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه شن غارات جوية على موقع تابع لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة وأخرى مقاتلة، عدة صواريخ على الموقع المستهدف، محدثة أضرارا دون إصابات، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أصيب فلسطيني بجروح، إثر قصف مدفعي إسرائيلي، طال مواقع لحماس شرقي غزة وخان يونس، وذلك بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على مستوطنات إسرائيلية قريبة منه.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد، التي تعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.