ومن المقرر أن يجري حمدوك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مباحثات مع الإدارة الأميركية، تتعلق بتطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان وزير المالية والاقتصاد السوداني إبراهيم البدوي، قد صرح في وقت سابق، أن حمدوك سيلتقي خلال الزيارة رؤساء لجان في الكونغرس، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، ورئيس البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لـصندوق النقد الدولي، لبحث رفع العقوبات المفروضة على السودان، بموجب قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام السودان.

زيارة حمدوك إلى الولايات المتحدة تأتي بعد يومين من إجازة قرار من قبل مجلس السيادة والوزراء بحل حزب المؤتمر الوطني وتفكيك نظام الإنقاذ الذي أورث السودان تركة ثقيلة، من بينها وضع السودان ضمن الدول الراعية الإرهاب وعقوبات اقتصادية أثقلت كاهل الشعب السوداني.