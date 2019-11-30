وأصيب عدة محتجين، في إطلاق للرصاص بكثافة من قبل ميلشيات حاولت تفريق المتظاهرين بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين، وسط محافظة النجف.

من ناحيته، أعلن محافظ النجف، يوم الأحد، عطلة رسمية في عموم المحافظة، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، حدادا على أرواح قتلى المظاهرات في المدينة.

في غضون ذلك، أكد مصدر من الشرطة، إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري من قبل مجهولين أمام مديرية شرطة ذي قار جنوبي البلاد.

وفي السياق نفسه، أعلنت محافظة المثنى، جنوبي البلاد، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين، حدادا على قتلى التظاهرات التي تندد بالفساد وتردي الخدمات في البلد الغني بالنفط.

وناشدت شرطة النجف المتظاهرين بضبط النفس والرجوع إلى ساحة المظاهرات، وتعهدت في بيان بمحاسبة "كل من تورط بقتل المتظاهرين وجرحهم وتقديمه للعدالة.