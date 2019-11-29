وقال سكان إن بضع عشرات من الفلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي، وهي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بسبب مخاوف أمنية. وأوضح سكان أن بعض الأفراد ألقوا الحجارة صوب السياج.

وقالت مصادر طبية في غزة إن فتى، عمره 16 عاما، قتل وأصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من الحادثة.

ويواجه الجنود الإسرائيليون احتجاجات فلسطينية على نحو متكرر، يشوبها العنف في كثير من الأحيان، على طول حدود غزة.

ويستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، الذين قال الجيش إنهم يلقون الحجارة أو القنابل الحارقة عليهم.

وألغى منظمو هذه الاحتجاجات مظاهرة هذا الأسبوع. ويقول مسؤولون في غزة إن حوالي 210 فلسطينيين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في مارس 2018.