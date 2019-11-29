ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها طرابلس في الشمال وبعلبك في البقاع شرقا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون إن تحركاتهم لن تتوقف، خصوصا بعد تعثر الوضع الاقتصادي، ومع عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

ويتهم المحتجون السلطة السياسية بالمماطلة، وتضييع الوقت، وجر البلاد نحو الانهيار.