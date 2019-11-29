وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن القتيل يدعى رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عاما)، موضحة أن توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي جوي في 13 نوفمبر الجاري.

من جهتها، أكدت سرايا القدس "أن السرساوي أحد نشطائها"، مشرة إلى أنه قتل متأثراً بجراح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي استهدفه في حي الشجاعية بغزة.

وبوفاة السرساوي يرتفع إلى 36 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال المواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة الجهاد في قطاع غزة بعد اغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا، القيادي العسكري في الحركة قبل أسبوعين.

وتوصلت حركة الجهاد وإسرائيل إلى تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصر والأمم المتحدة، بعد موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.