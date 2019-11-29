وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، الجمعة، إن جولة المحادثات الثانية بشأن الدستور السوري، التي استمرت أسبوعا، انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا، والمعنية بالتفاوض.

وأوضح الدبلوماسي النرويجي، في تصريحات صحفية، أن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا: "نحاول التوصل إلى توافق، لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية، المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا، تتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بواقع 50 شخصا لكل طرف.

وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة الدستور، والتوصل لحل سياسي، ينهي النزاع المستمر في سوريا منذ أكثر من 8 أعوام.