وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن سكان المنازل التي هدمت في بلدة بيت كاحل شمالي الخليل، هم عائلات 4 متعقلين من أبناء البلدة.

وأضافت الوكالة أن الاحتلال يتهم الأربعة بالمسؤولية عن مقتل جندي قرب المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، في شهر أغسطس الماضي.

ونقلت عن رئيس البلدة، معين الزهور قوله إن "العائلات التي تم هدم منازلها هي عائلات مستوره، وبهدم منازلهم أصبح أكثر من 40 فردا بلا مأوى".

وكان المئات من الجنود الإسرائيليين اقتحموا بلدة بيت كاحل، وأغلقوها منطقة عسكرية مغلقة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان في البلدة.

وفي وقت لاحق، أفسحت القوات الإسرائيلية المجال للجرافات من أجل هدم المنازل.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش إضافة إلى عناصر في حرس الحدود والإدارة المدنية (هيئة الحكم الإسرائيلي المسؤولة عن شؤون الضفة) هدمت منازل من قال إنهم متورطون في عملية قتل جندي طعنا قبل عدة أشهر.

وأضاف أنه تم تنفيذ الهدم، بعدما جرى رفض الالتماس الذي قدمته عائلة الأسرى الفلسطينيين للمحكمة العليا في إسرائيل.

وسياسة هدم المنازل قديمة جديدة، ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني.

وتستند إسرائيل في عملية تشريع هدم المنازل إلى قانون "الطوارئ" في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945، الذي ألغي مع نهاية الانتداب.

وتقول الرواية الإسرائيلية الرسمية إن هدم المنازل وسيلة ناجعة لوقف الهجمات الفلسطينية، لكن منظمة "بيتسليم" الإسرائيلية الحقوقية المعنية بمتابعة انتهاكات الاحتلال تؤكد أن التأثير الرادع لهدم بيوت الفلسطينيين لم يثبت مطلقا.