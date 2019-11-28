وأعلنت الوكالة نقلاً عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية الأربعاء اعتقال عدد من "العناصر المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأميركي".

ونقلت عن المسؤول قوله إن "عدداً من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر".

وأفادت الوكالة أن ستة من الذين اعتقلوا "كانوا متواجدين (حيث وقعت) أعمال الشغب وينفّذون أجندات الجهاز الاستخباري" الأميركي.

وأضافت أن اثنين آخرين كانا "يجمعان المعلومات لنقلها الى الخارج".

وذكرت الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم "على جمع المعلومات تحت غطاء (المواطن الصحفي) لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأميركي".

وعادة ما توقف السلطات الإيرانية ناشطين وصحفيين باتهامات مزعومة تتعلق بالعمالة لجهات أجنبية، دون تقديم دلائل مقنعة على ذلك الأمر.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تلّقت آلاف الرسائل من إيران تتعلق بالتظاهرات، بما في ذلك صور وتسجيلات مصوّرة، بعدما أصدرت دعوة لهم بتحدي القيود التي فُرضت على الوصول للإنترنت.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي "وصلتنا حتى الآن نحو 20 ألف رسالة وصورة وتسجيل مصوّر ومعلومات عن انتهاكات ارتكبها النظام (الإيراني) عبر (تطبيق) تلغرام".

وجاءت الاضطرابات التي أثارها رفع أسعار البنزين بعد عام ونصف العام من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.

وأعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية الإيرانية منذ 15 نوفمبر