وأعلن المسماري في وقت سابق اليوم أن مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت غارات جوية استهدفت مليشيات طرابلس اقتحمت حقل الفيل النفطي الأربعاء.

وقال المسماري: "بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات طرابلس حقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة، وشنت غارات على المجموعة المارقة، وتمكنت من تدمير عدد خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبية".

ونوه الناطق باسم القيادة العامة إلى أن "التعزيزات العسكرية لازالت تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل". الذي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج فيه إلى حين وقف العمليات العسكرية وخروج الأفراد العسكريين من الحقل.

ومن جانبه أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، هروب المجموعة الإجرامية من حقل الفيل النفطي، بعد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش هناك ، مضيفا أن قوات الجيش الآن تلاحق هذه المجموعات الإجرامية للقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجماعات الإجرامية انتظرت حلول الليل حتى تسهل عليها عملية الحركة والهروب وسط الصحراء، وخوفا من استهداف مقاتلات سلاح الجوي لهم أثناء فرارهم.