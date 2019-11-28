كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل 5 آخرين في القضية بينهم فتاتان وطالبان جامعيان وآخر لأبعاد إنسانية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت في بيان لها عن القضية وقالت إن مخططا عدائيا أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.

وتم ضبط عدد من المتورطين في الخلية للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية الموجودين بالبلاد.