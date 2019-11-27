وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد :"شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا.

وشارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.

وكان الشيخ محمد بن زايد استقبل في وقت سابق من الأربعاء الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين.

وجرت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.