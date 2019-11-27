وأعلن محافظ المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية وفي مدارس المحافظة ليومي الأربعاء والخميس، لمنع الاعتداء على مؤسسات الدولة وللحفاظ على السلم الأهلي.

وفي بابل جنوبي بغداد، اعتقل 8 من المتظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب وحاصر المتظاهرون مبنى قوة مكافحة الشغب في حي الصحة للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكان قد أصيب 5 متظاهرين بعد فض التظاهرات خارج ساحة الاعتصام بالقوة في مدينة النجف، جنوبي غرب العاصمة العراقية بغداد.

وأغلقت القوات الأمنية العراقية الطرق الخارجية ومنعت دخول الوافدين الى محافظة النجف من غير سكانها.

من جهة أخرى، انتشر مسلحون من أصحاب القبعات الزرق من سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر في ساحة الصدرين لحماية خيم الاعتصام.