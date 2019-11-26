وأضافت المصادر أن 15 آخرين أصيبوا في هذه الانفجارات، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بأن الانفجارات نجمت عن دراجتين ناريتين مفخختين وعبوة ناسفة، واستهدفت مناطق البياع والبلديات والشعب في بغداد.

وتأتي هذه الانفجارات في ظل احتجاجات شعبية غير مسبوقة يشهدها العراق منذ نحو شهرين، وتطالب رحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي البلاد، أوائل أكتوبر الماضي.