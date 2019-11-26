وجاء اجتماع قادة الجيش الأمن في لبنان بعد أن هاجم أنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل خلال اليومين الماضيين، متظاهرين سلميين في عدد من المناطق.

وشارك في الاجتماع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

ودعا هؤلاء في بيانهم "الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطورات، وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".

كما شددوا على "أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية، كونها تشكل الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".

وأكدوا احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وبحثوا الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

كما جدد المجتمعون التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.