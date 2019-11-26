ورحب مجلس الوزراء السعودي بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات.

وشدد المجلس على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات إيران، لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين، حسبما نقلت صحيفة "مكة".

والسبت، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في السعودية، في سبتمبر الماضي.

وأضاف الجبير، خلال كلمة له في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية، أن المملكة طلبت من الأمم المتحدة، توفير خبراء للاطلاع على القضية.

وقال "طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المشاركة من خلال مفتشين التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وكذلك من دول صديقة، وسيتم الكشف عن النتائج".

وتابع: "ما هو واضح تماما أن الصواريخ والطائرات من دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب".

وأردف: "لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها. أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب".