وأكد بيان لمديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن المدعو (ي. ح) جرى توقيفه في محلة الكورنيش البحري بمدينة طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية من طراز "بومب أكشن" باتجاه منزل ميقاتي، من دون وقوع إصابات.

ومنذ 17 أكتوبر، يشهد لبنان تظاهرات واعتصامات شعبية في العديد من المدن احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، تمخضت إلى حد الآن عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته.

إلا أن استقالة الحريري لم تحل الأزمة السياسية، حيث لا تزال المباحثات حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات بين الأحزاب والطوائف.

وكان ميقاتي قد أعلن في وقت سابق، تأييده لإعادة تكليف سعد الحريري بقيادة حكومة جديدة.