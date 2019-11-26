كسرت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة هجوماً لمليشيات الحوثي، الموالية لإيران، على مواقعها في جبهة "باهر" شرقي مديرية "ماوية"، بمحافظة تعز في اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء، أن القوات الجنوبية استهدفت فجر الثلاثاء خلية حوثية، وقتلت وجرحت أربعة عناصر حوثية من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار، ممن حاولوا التسلل.
وكانت القوات المشتركة تصدت لمحاولات تقدم حوثية أخرى، في موقع "وَتَرَة" بمنطقة حِلحَال وموقع الشَجفَا ومواقع أخرى.
ونجحت القوات المشتركة في رصد واستهداف عناصر المتمردين وإجبارهم على التراجع بعد أن تكبدوا في صفوف عناصرهم المهاجمة.