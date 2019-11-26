وأفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء، أن القوات الجنوبية استهدفت فجر الثلاثاء خلية حوثية، وقتلت وجرحت أربعة عناصر حوثية من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار، ممن حاولوا التسلل.

وكانت القوات المشتركة تصدت لمحاولات تقدم حوثية أخرى، في موقع "وَتَرَة" بمنطقة حِلحَال وموقع الشَجفَا ومواقع أخرى.

ونجحت القوات المشتركة في رصد واستهداف عناصر المتمردين وإجبارهم على التراجع بعد أن تكبدوا في صفوف عناصرهم المهاجمة.