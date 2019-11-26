وأفاد سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة بأن عناصر تستقل دراجات نارية يعتقد أنها تنتمي إلى حركة أمل أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارا كبيرا من قبل الجيش اللبناني.

وتداعى أبناء منطقة الطريق الجديدة والكولا واستنفروا على الطرق خشية دخول مسلحي أمل وحزب الله إلى مناطقهم.

وعاد الهدوء تدريجيا إلى منطقة الكولا بعد تشديد الاجراءات الامنية للجيش اللبناني.

وبحسب مراسلنا فقد عزز الجيش اللبناني حضوره في عدد من المناطق في بيروت بعد تصاعد التوتر فيها.

وكانت قد شهدت مدينة صور إطلاق نار كثيف وهدم وحرق خيام المعتصمين في المدينة جنوبي لبنان.

وبحسب ناشطين فقد أطلق الجيش اللبناني النار لإبعاد مناصري حزب الله وأمل خلال قيامهم بهدم خيام المعتصمين في المدينة.

وأكد المعتصمون في صور استمرار تحركاتهم برغم اعتداءات مناصري حزب الله وحركة أمل.