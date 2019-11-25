ويأتي الإعلان عن هذه المشاركة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مما قال إنها محاولات تدخل في عمل اللجنة الدستورية من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أو مبعوثه إلى سوريا غير بيدرسون.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية، المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا، تتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بواقع 50 شخصا لكل طرف.

وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة الدستور، والتوصل لحل سياسي، ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.

ويشكك خبراء بشدة في استعداد حكومة الرئيس بشار الأسد لتقديم الكثير من التنازلات، خلال المفاوضات، بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.