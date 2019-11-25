وكانت المحكمة قد قررت إرسال أوراق سبعة متهمين للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016، انضموا إلى جماعة محظورة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي.

كما قالت النيابة إن الأشخاص متهمين بالانضمام "إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".