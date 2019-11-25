وأوضح مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 35 شخصا أغلبهم من المتظاهرين ومنهم مصاب بالرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان بأن حريقا اندلع في سطح مصرف بغداد في الحي ذاته من جراء الاشتباكات.

وقتل 13 شخصا خلال الاحتجاجات، التي تضرب جنوبي العراق، كما سقط قتيلان وأصيب آخرون في التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد.

واستخدمت قوات الأمن في المواجهات القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لردع المتظاهرين، فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لوقف العنف.

وفي البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر.

وشهدت الناصرية إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

وقتل 342 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.