وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده إن إعلان الحظر الجوي يأتي "نظرا لتطور العمليات العسكرية وتقدم قواتنا نحو العاصمة".

وحذر مصلحة الطيران المدني الليبي وكافة شركات خطوط النقل الجوي وكل مستخدمي المجال الجوي الليبي من خرق الحظر ودخول المنطقة المحددة دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة للجيش الليبي والحصول على إذن حتى لا يتعرضون لأي خطر أو أي أضرار.

وأوضح المسماري أن المنطقة التي يحظر فيها حركة الطيران منعا باتا تشمل 7 مواقع وهي منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أنه تم استثناء مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

وطالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي كافة الجهات المعنية بهذا الإعلان بالتقيد التام به والتعامل بجدية كاملة مع الأمر.

وذكر المسماري أن القيادة العامة سبق وأعلنت منطقة تبعد حوالي 50 كم شمالي مدينة سرت وصولا إلى الحدود التونسية منطقة عمليات عسكرية، حيث يتم التصدي لأي هدف مشتبه به في تهديد الأمن وسلامة المواطنين والدولة بقوة النيران، سواء كان هدفا بريا أو جويا أو بحريا.