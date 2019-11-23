وسيتفقد بنس خلال زيارته، القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

والزيارة هي الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، مما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي زيارة بنس الذي لم يكشف عن جدول زيارته، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة.