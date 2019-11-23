وأضاف الجبير، خلال كلمة له في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية، أن المملكة طلبت من الأمم المتحدة، توفير خبراء للاطلاع على القضية.

وقال "طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وكذلك من دول صديقة، وسيتم الكشف عن النتائج".

وتابع "ما هو واضح تمامًا أن الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب".

وأردف "لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها. أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب".

وفي 14 سبتمبر الماضي، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في بقيق وخريص.

وأعلن الحوثيون في اليمن، الموالون لإيران، مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع إيران في الهجوم، وهو ما أكدته الولايات المتحدة أيضا.

وأكدت الرياض أن الاعتداء على منشآت النفطية تصعيد خطير تجاه العالم بأسره، لكونه عملا تخريبيا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.