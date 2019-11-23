وذكرت وكالة الأنباء الفللسطينية "وفا" أن شخصين من سكان البلدة قد أصيبا برضوض واختناق نتيجة اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين في منطقة حاجز أبو الريش الإسرائيلي، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي للعلاج.



وأفادت الوكالة بإصابة ثمانية فلسطينيين أصيبوا "عقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل".



وقالت مصادر طبية لــ"وفا"، إن "مواطنين أصيبوا برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل في حارة الجعبري وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان "اعتداء مجموعات من المستوطنين المسلحين على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل في شوارع (الحارة التحتا) من مدينة الخليل".



وقالت الوكالة: "إن أعدادا كبيرة من المستوطنين وبحماية جنود من الجيش الإسرائيلي، تحتجز 5 شبان في محل تجاري قرب المحكمة بمنطقة السهلة جنوب الخليل".

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ساعات مساء الجمعة، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية تحت ذريعة إقامة شعائر دينية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.



