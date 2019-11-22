وقال بومبيو في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت:" أهنئ شعب لبنان لأنه يحتفل بيوم الاستقلال منذ 76 عاما وأصبح لبنان اليوم أمة حرة".

وأضاف:" نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاحات ووضع حد للفساد".

وأكد أن واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها ولديها القدرة والإرادة السياسية لبناء لبنان مستقر ومستقل ومزدهر وآمن للجميع".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.