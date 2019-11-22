ونقل بيان رئاسة المجلس عن مصدر مسؤول في وزاره الطيران المدني المصري إن هذه التقارير "ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف المصدر أن وزارة الطيران المدني قد تواصلت مع السفارة الروسية لدى القاهرة، والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره فى هذا الشأن.

وأكدت أن هناك تعاون وثيق بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية فى ظل التقدم الملموس الذى أحرزته مصر فى تأمين مطاراتها.

وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر، بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد أن أقلعت من منتجع شرم الشيخ المصري، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، كانوا على متنها.